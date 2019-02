Geparkten Audi angefahren

Am Donnerstag parkte ein 33-jähriger Mann seinen Audi A4 gegen 6 Uhr auf dem Parkstreifen hinter der Firma Heinz-Glas in Richtung Tettau ein. Anschließend ging er zur Arbeit. Als er gegen 14 Uhr zurückkehrte, stellte er einen Schaden am vorderen Stoßfänger fest. Vermutlich rangierte ein Lkw rückwärts aus der gegenüberliegenden Einfahrt der Firma Röser und stieß dabei gegen den Audi. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Ludwigsstadt unter Telefon 09263/975020 entgegen. pi