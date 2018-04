Georgslauf in Hellingen

sn



Die Gymnastikgruppe des FC Hellingen veranstaltet am Samstag, 28. April, den dritten Hellinger Sankt-Georgslauf unter dem Motto "Spaß am Laufen". Für alle, die gerne laufen, walken oder spazieren gehen, stehen Strecken mit vier und mit 7,5 sowie mit zehn Kilometern zur Auswahl. Start ist um 15.30 Uhr am Sportgelände "Liedenberg". Anschließend ist gemütliches Beisammensein mit Alleinunterhalter "Udo". Eine Anmeldungen ist unter ruthbuld@hotmail.com oder per Whatsapp unter 0157/79318952 erbeten, teilen die Veranstalter mit.