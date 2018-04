Georgskirche Pfaffendorf wird 300 Jahre alt

Die 1718 unter der Regie des Langheimer Abtes Gallus Knauer errichtete Sankt-Georgskirche in Pfaffendorf wird heuer 300 Jahre alt. Genau 500 Jahre reicht die Fertigstellung ihres Vorgängerbaus, der "Kapelle zu Sankt Lorenz", zurück. Zwei bedeutende Anlässe, die gefeiert werden sollten. Den Auftakt bildet am Sonntag, 22. April, ein Konzert mit dem Gesangverein Obersdorf. Die Sänger werden dabei geistliche und weltliche Lieder zu Gehör bringen. Die musikalische Stunde beginnt um 14 Uhr. Ein Franziskaner-Pater aus Altenkunstadt hält am Montag, 23. April, um 19 Uhr aus Anlass des Patronatsfestes in der Sankt-Georgskirche einen Gottesdienst. Beschauliche Marienlieder stehen im Mittelpunkt einer kirchenmusikalischen Feierstunde mit dem "Graatzer Dreigesang" am 13. Mai um 17 Uhr. Erzbischof Ludwig Schick zelebriert am 29. Juli den Festgottesdienst zur 300-Jahr-Feier. "Voices of Joy" entführen am 23. September in die Welt der Gospelmusik. Foto: Bernd Kleinert