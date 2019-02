Georgien kulinarisch entdecken

Georgien gilt als eines der ältesten christlichen Länder, als Wiege des Weines, als Heimstätte der ersten Europäer. Dank der günstigen geographischen Lage war Georgien immer Brücke zwischen Europa und Asien. Die VHS Bamberg Stadt bietet in Zusammenarbeit mit dem Reisebüro Schiele eine achttägige Studienreise unter dem Motto "Georgien à la Carte" an, um das Land an der Seidenstraße kennenzulernen. Die Kleingruppe (maximal 14 Personen) begibt sich auf kulturelle und kulinarische Spurensuche. Dabei wird nicht nur die Hauptstadt Tiflis besichtigt, sondern auch das Land im Bus bereist - mit Halt in mehreren Unesco-Welterbestätten. VHS-Leiterin Anna Scherbaum, die als Reisebegleitung mit von der Partie ist, verspricht: "Wir werden mehr erfahren vom Goldenen Vlies, von Medea und den Argonauten, von Klöstern, Kirchen und vitalen Städten." Neben reichlich Kultur, der Besichtigung von historischen Städten sowie einem kurzen Abstecher ans Schwarze Meer mit Bademöglichkeit kommt auch das Kulinarische auf der Reise nicht zu kurz. Nähere Infos zum Reiseablauf sind im VHS-Sekretariat, Tränkgasse 4, Telefon 0951/87-1108, oder im Reisebüro Schiele, Lange Straße 2, Telefon 0951/98686-25, erhältlich. Verbindliche Anmeldungen bis 28. Februar möglich. red