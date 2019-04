Georgentagsfeier am Dienstag in Burk

Die Katholische Männergemeinschaft St. Georg Burk lädt ein zur Georgentagsfeier am Dienstag, 23. April, um 19 Uhr, beginnend mit einer Eucharistiefeier in der Dreikönigspfarrkirche. Anschließend besteht die Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein im Dreikönigsheim. Es ergeht Einladung an alle Mitglieder mit Angehörigen und Freunde des Vereins.