Georgen-Komitee begrüßt kleinen Georg

Seit langer Zeit kommen jährlich am 23. April weit über hundert Georgen oder Georginen nach Vierzehnheiligen, um am Gedenktag des heiligen Georg mit einem Festgottesdienst in der Basilika ihren Namenstag zu feiern. Im Anschluss organisiert das aus Georg Lohneis, Georg Donath, Georg Meißner, Georg Kronecker und Georg Köstner bestehende Georgen-Komitee noch einen gemeinsamen Tagesausflug.

Unter den Georgen befinden sich allerdings nur relativ wenige junge Leute und fast gar keine Kinder. Das heißt, dass der Name Georg mittlerweile vollkommen aus der Mode geraten ist. Deshalb hat das Georgen-Komitee schon vor Jahren beschlossen, allen neugeborenen Kindern mit dem Namen Georg ein Geschenk in Höhe von 50 Euro zu überbringen.

Kürzlich war es wieder einmal so weit. Das Georgen-Komitee durfte der Taufe eines kleinen Georg zusammen mit seinen Eltern Sindy Lachmann und Jürgen Düsel und der Patin Natascha Hoh in der Stadtpfarrkirche beiwohnen und den Eltern anschließend das Geschenk überreichen. Mit dieser Geste möchte das Georgen-Komitee den Vornamen wieder ein wenig in den Vordergrund rücken. Die Eltern wählten diesen Namen für ihr Kind, weil der verstorbene Vater von Jürgen Düsel so hieß und weil sich der heilige Georg besonders durch seine Tapferkeit und Hilfsbereitschaft hervortat. thi