Georgen-Ausflug nach Thüringen

Alle Georgen, Görchla und Schörschla, sind an ihrem Namenstag, 23. April, zu einer Busfahrt nach Thüringen eingeladen. Der Tag beginnt um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Basilika Vierzehnheiligen. Es schließen sich um 10.15 Uhr ein Fototermin sowie um 10.45 die Abfahrt zum Mittagessen (11.45 Uhr) in Eisfeld an. Anschließend geht es zur Oberweissbacher Berg und Schwarzatalbahn. Gegen 20 Uhr erfolgt die Rückkunft. Anmeldungen nehmen bis Mittwoch, 17. April, entgegen: Georg Donath, Romansthal, Telefon 09573/1648, Georg Kronecker, Prächting, Telefon 09573/4724 und Georg Lohneis, Lichtenfels, Telefon 09571/74069. Anmeldungen können auch per E-Mai an Georgentag-Komitee@online.de erfolgen. red