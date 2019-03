George Head feierte 85.

George Head zog vor 25 Jahren von Berlin in den Frankenwald nach Grafengehaig und fühlt sich in der intakten Dorfgemeinschaft pudelwohl. Anlässlich seines 85. Geburtstags gaben sich jetzt in seinem Haus viele Gratulanten die Klinke in die Hand.

Die Glückwünsche der evangelischen Kirchengemeinde sprach Pfarrerin Heidrun Hemme aus. Auch Bürgermeister Werner Burger ließ es sich nicht nehmen, dem Jubilar persönlich zu gratulieren.

Für die Ortsgruppe Grafengehaig des Frankenwaldvereins gaben sich Gisela Hagen, Renate Lauterbach und Wenzel Wuschek ein Stelldichein. Für den Posauenchor gratulierte Heike Söllner zum Ehrentag.

Groß war zudem die Riege der Freunde, Nachbarn und Bekannten, die George Head noch viele glückliche Jahre wünschten. Klaus-Peter Wulf