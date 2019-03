Georg Vogler seit 60 Jahren in der CSU

In der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Bärnfels im Gasthaus "Drei Linden" wurden alle Vorstandsmitglieder einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neben Vorsitzendem Oswin Gmelch wurden auch seine Stellvertreter Stefan Lang und Hubert Röhrer wiedergewählt. Kassier Heinz Müller und Schriftführer Stefan Lang wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. Nach eingehender Diskussion über die Europawahl und Gemeindethemen wurden treue Mitglieder geehrt. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Georg Vogler ausgezeichnet. Für 30 Jahre Treue wurde Stefan Lang geehrt. Ludwig Häfner gehört seit 40 Jahren der CSU an. Er wurde zu Hause ausgezeichnet. red