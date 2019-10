Die VHS Hollfeld lädt am 4. November um 19.30 Uhr zu einer Lesung mit Georg Steinweh ein. Der Autor wird dabei Auszüge aus seinem Buch "Berber und der Tod am Karpfenteich" zum Besten geben. Die Veranstaltung findet in der Probstei St. Gangolf, Altes Rathaus, Marienplatz 11, statt. red