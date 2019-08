Georg Römer bleibt Kreismusikpfleger

Georg Römer bleibt bis 2024 Kreismusikpfleger. In einer kleinen Feierstunde hat Landrat Alexander Tritthart (CSU) dem 66-jährigen Höchstadter im Erlanger Landratsamt seine Bestätigungsurkunde übergeben, teilt das Landratsamt mit. "Ich schätze seine Arbeit sehr. Umso mehr hat mich gefreut, dass auch der Kreistag Georg Römers Engagement würdigt und der Verlängerung ohne Diskussion zugestimmt hat", betonte Tritthart bei der Urkundenübergabe.

In den nächsten fünf Jahren will Römer die Zusammenarbeit mit dem Kreismusikrat und der Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik Mittelfranken intensivieren. Mit Andreas von Richthofen vom Web-TV-Kanal ERH-TV dokumentiert er Proben der verschiedenen Gruppen. "28 bis 30 DVDs kommen pro Jahr zusammen", schätzt von Richthofen.

Römer freut sich bei seiner Aufgabe immer wieder darüber, wie freundlich er von Gruppen und Bands im Landkreis aufgenommen wird, wenn er sie besucht. Er ist schließlich vom Fach. 15 Jahre lang hat er in einer Rockband gespielt und ist heute in gleich fünf Bands, unter anderem der Stadtkapelle Höchstadt, aktiv. Die vielfältige Szene im Landkreis schätzt der Blasmusikliebhaber. "In Erlangen-Höchstadt ist man schon sehr weit, was die Musikförderung betrifft", sagt er, sieht aber noch Potenzial. Für die junge Rockszene bestehe die Herausforderung beispielsweise darin, sich zu halten, während schon länger bestehende Gruppen mit Überalterung zu kämpfen haben.

Ihm selbst reicht die Zeit kaum. "Es gibt unglaublich viel zu tun. Ich bin fast jedes Wochenende unterwegs", erzählt Römer. Der Kreismusikpfleger will so viel Musikalisches wie möglich für die Nachwelt erhalten. Dazu sammelt er CDs, Infomaterial und Noten aus Nachlässen. "Ich lagere viel bei der Stadtkapelle und auch zu Hause, sehr zum Leidwesen meiner Frau", scherzt Römer. Seine Frau Hannelore, die für seine Ehrung mit ins Landratsamt gekommen ist, nickt lachend.

Seit 2014 ist Georg Römer Kreismusikpfleger. Die Liebe zur Musik entdeckte der gelernte Maschinenbaumechaniker und Krankenpfleger bereits mit zwölf Jahren. Seither spielt er Klarinette und Saxophon in der Stadtkapelle Höchstadt. Seit 2010 ist er deren stellvertretender Dirigent und Ehrenvorsitzender. Den Unterabteilungen "Höchstadter Saxen" und "Hornochsen-Band" gilt bis heute seine Leidenschaft. red