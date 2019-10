Georg Kraft feiert 90 Jahre

Georg Kraft hat seinen 90. Geburtstag gefeiert. Dazu gratulierten Ehefrau Hedwig, Sohn Gregor, Tochter Irene sowie zwei Enkel und zwei Urenkel. Die Glückwünsche des Marktes Wiesenttal überbrachte Dritte Bürgermeisterin Susanne Braun-Hofmann, die des Landkreises Forchheim stellvertretender Landrat Otto Siebenhaar. Für die Kirchengemeinde Muggendorf war Pfarrerin Cornelia Meyer zum Gratulieren gekommen.

Der Jubilar ist gebürtiger Wannbacher. Er kam 1954 durch die Eheschließung mit Hedwig Graf nach Muggendorf. Georg Kraft erlernte bei der BayWa in Pretzfeld das Schlosserhandwerk. Ihn zog es bald nach Nürnberg, wo er in einer Eisengießerei und danach bei der Firma MAN eine Arbeit fand. "Den drei Kilometer langen Weg zum Bahnhof Pretzfeld mussten wir zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Wenn wir vom Regen oder Schnee durchnässt waren, trockneten wir unsere Kleidung an der Heizung des Zuges", erinnert sich der Jubilar. Schließlich habe die Fahrt mit der Dampflok nach Nürnberg über zwei Stunden gedauert. "Wir fuhren vor fünf Uhr in der Früh in Pretzfeld los und kamen oft erst gegen 20 Uhr zurück."

Wegen der Wirtschaftskrise Anfang der 1950er Jahre wurden 250 Arbeitskräfte entlassen. "Das waren natürlich wir Jungen." Georg Kraft verdingte sich fortan 34 Jahre lang bis zum Eintritt in das Rentenalter als Bus-und Lastkraftwagenfahrer.

Seine besondere Zuneigung galt in jungen Jahren der Schützengesellschaft Muggendorf. hl