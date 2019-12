Das Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im Forchheim Land veranstaltet in Kooperation mit der Stadt Forchheim und der Kirchengemeinde St. Johannis Forchheim am Samstag, 21. Dezember, 18 Uhr, in der St.-Johanniskirche Forchheim Georg Friedrich Händels Oratorium "Der Messias". Es ist der Höhepunkt und Abschluss der diesjährigen Konzertreihe. Die Mitwirkenden sind die Solisten Lisa Rothländer (Sopran), Adelheid Lang (Alt), Philipp Fischer (Tenor), Tobias Germeshausen (Bass) sowie die Vogtland-Philharmonie Greiz/Reichenbach und die Große Kantorei St. Johannis Forchheim. Die musikalische Gesamtleitung hat Anne Barkowski. Karten (18/16 Euro) sind im Vorverkauf beim Kulturamt des Landkreises Forchheim, Telefon 09191/861045, in der "Bücherstube an der Martinskirche", Telefon 09191/14500, in der Lotto-Annahmestelle Kefferstein, Telefon 09191/3515930, sowie an der Tageskasse (ab 17 Uhr) erhältlich. red