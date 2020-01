Georg Distler ist seit 1984 Vorsitzender der Schafhalter

Die Vereinigung Oberfränkischer Schafhalter hält ihre Hauptversammlung am Samstag, 18. Januar, um 10 Uhr im Gasthof Dellermann in Oberharnsbach (Landkreis Bamberg) ab. Seit 1984 vertritt Vorsitzender Georg Distler aus Egloffstein den Schäferverein. Es stehen jetzt Neuwahlen an. Nach dem unbefriedigenden Vermarktungsjahr 2019 konnte der Lammfleischvermarkter Josef Baumann als Referent gewonnen werden. Er wird unter dem Thema "Produktion guter Mastlämmer auf extensiven Flächen" Marktanforderungen, Produktion und Absatzmöglichkeiten vorstellen. Ausreichend Zeit für Diskussion ist vorgesehen.

Klemens Roß stellt als Vertreter des Landesverbands Bayerischer Schafhalter die Verbesserungen für die Schaf- und Ziegenhalter bei der landwirtschaftlichen Förderung sowie die weiteren Planungen für bessere finanzielle Unterstützung vor. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. red