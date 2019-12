Georg Deuerling tritt für "Freie" an

Bei den bevorstehenden Kommunalwahlen werden die Freie Wählergemeinschaft und die Freien Bürger der Ortsteile wieder mit zwei Kandidatenlisten antreten. Überraschend dabei ist, dass etliche langjährige Mitglieder den Weg für junge Bewerber zu den Spitzenplätzen freigemacht haben. Als gemeinsamer FW/FBO-Bürgermeisterkandidat wurde Georg Deuerling einstimmig nominiert.

Georg Deuerling sei vielen auch durch seine engagierte Tätigkeit in der Gemeinde Altenkunstadt und im Kreistag von Lichtenfels bekannt, sagte Kreistagsfraktionsvorsitzender Heinz Petterich. Ein besonderes Anliegen werde es weiterhin bleiben, kündigte Georg Deuerling an, mit den bewährten Kräften und jungen Gemeinderatskandidaten die vorhandenen reichen Erfahrungen, aber auch neue Ideen in die künftige Gemeinderatsarbeit einzubringen. Die Freien Wähler hätten auf dem Gebiet des Tourismus Initiative ergriffen und mit Stadtführungen im Verlaufe eines Jahres Tausende von Gästen an den Obermain gebracht. Initiativen gab es auch bei der der Straßenausbaubeitragssatzung, die sogar wieder abgeschafft wurde. Zwar gebe es bereits in den Bauhöfen eine Zusammenarbeit über die Stadt- und Gemeindegrenzen hinaus, doch reiche dies bei weitem nicht aus. Im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit müssten Altenkunstadt, Burgkunstadt und Weismain viel öfter miteinander reden und gemeinsam an einem Strang ziehen, beispielsweise wenn es um Gewerbegebiete oder die Infrastruktur im östlichen Landkreis gehe.

Ein weiteres Anliegen auch seiner Fraktion, so Georg Deuerling, sei der Breitbandausbau. Und wenn, wie zuletzt, so wichtigen Themen wie die Dorferneuerung in Baiersdorf zur Sprache komme, hätte er sich gewünscht, dass auch die kommunalen Mandatsträger dazu eingeladen werden. Zusammenfassend sagte Georg Deuerling, dass weiterhin alle Anstrengungen unternommen werden müssten, um für die Region am Obermain etwas zu erreichen. Danach stand der eigentliche Wahlgang bevor, und Georg Deuerling erhielt alle abgegebenen Stimmen.

Anschließend präsentierten die Freien Wähler und die Freien Bürger ihre jeweiligen Gemeinderatslisten, wobei jedem die Gelegenheit gegeben wurde, sich vorzustellen. Bezeichnend dabei war, dass viele bewährte Kräfte auf eigenen Wunsch etwas "ins Mittelfeld" rückten und damit viele junge Bewerbern die Gelegenheit erhielten, die Spitzenplätze einzunehmen. Vielfach wurden dabei auch die Beweggründe für eine Kandidatur genannt, die da lauteten: "Man muss sich bei Kommunalwahlen ganz einfach einbringen und engagieren." Gemeinderat Ludwig Winkler sagte in diesem Zusammenhang: "Unabhängig von den jeweiligen Platzierungen auf der Liste ist jeder Bewerber wichtig, ganz abgesehen davon, dass eine Gemeinderatswahl auch eine Persönlichkeitswahl ist." FW-Vorsitzender Norbert Welscher kündigte an, dass jetzt ein Programm erarbeitet werde. dr