Georg Dennerlein ist eine echte Legende

Den 90. Geburtstag hat am Samstag der "Pachter-Schorsch" gefeiert; mit viel Prominenz, Vereinsvorständen, der Verwandtschaft und Weggefährten. Georg Dennerlein, so sein richtiger Name, ist eine lebende Legende im Dorf. Nicht nur wegen des Alters, auch wegen seines Engagements im und für das Dorf.

1952 hat er seine Liselotte geheirat, eine geborene Pickelmann aus Bieberbach, zwei Jahre später kam das erste Kind auf die Welt: Tochter Erika. Ihr folgte drei Jahr später das zweite Kind, Reinhardt, der als Banker Karriere machte. Er hat das Anwesen 1994 auch übernommen, dass schon immer, so die Erinnerung des Jubilars, Wirtshaus und Bauernhof war. Als Kind begleitete er seinen Vater Johann auf den Bauernmarkt in Nürnberg, wo jener Produkte vom Hof verkaufte: Ziegen- und Gänsefleisch. Die Haupteinnahmequelle war jedoch das Wirtshaus. 1956 wurde der Schorsch Fleischbeschauer und von 1965 bis 1986 arbeitete er in Heroldsberg und Nürnberg in der Fabrik. Bis zu 130 Hektoliter Bier hat er zu Spitzenzeiten ausgeschenkt im Jahr, berichtet Sohn Reinhardt. Der Pachter war auch im Dorf sehr aktiv: Er ist Gründungsmitglied des 1949 gegründeten Sportvereins und langjähriger Spielleiter, er war bei der Feuerwehr aktiv, anfangs als Hornbläser und er war aktives Mitglied der Soldatenkameradschaft. Außerdem bekleidete er von 1979 bis 1997 das Amt eines Marktgemeinderates in Egloffstein.

Fragt man den Schorsch und seine Frau Liselotte nach dem Geheimnis einer so glücklichen Ehe, so antworten beide übereinstimmend: "Wir haben nie miteinander gestritten, wir haben immer nach Kompromissen gesucht und uns geeinigt". Dabei schauen sich die beiden an, wie in jungen Jahren und lächeln.

Harmonisch

Nach den Vereinsabordnungen schaute noch die Vizelandrätin Rosi Kraus, die "Beck'n Rosi" aus Ühleinshof vorbei und überbrachte die Glückwünsche des Landkreises. Dazu kam Zweiter Bürgermeister "Niki" Thäter. Er gratulierte für die Gemeinde Egloffstein und später kam noch Pfarrer Michael Maul zum Gratulieren. Und alle waren glücklich und zufrieden, insgeheim hoffend, auch mal so alt zu werden wie der Pachter-Schorsch und dabei so rüstig zu sein wie er und seine Frau Liselotte, die im nächsten Jahr den 90. Geburtstag feiern kann.