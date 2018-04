Geologische Wanderung auf den Hetzleser Berg

Eine Zeitreise durch rund 40 Millionen Jahre Erdgeschichte der Jurazeit findet am Sonntag, 15. April, am Hetzleser Berg statt. Beginnend mit den Ablagerungen des Unteren Jura führt der Weg vorbei an den feinkörnigen, braunen Sandsteinen des Mittleren Jura, der deshalb auch Braunjura genannt wird. Wie ein schützender Deckel liegen die hellen Kalke des Weißjura auf der Hochfläche des Hetzleser Berges. Die Geologin Angela Wirsing erläutert bei dieser Führung auch die Unterschiede von Bärlauch, Maiglöckchen und Herbstzeitlose. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in Hetzles an der Kirche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Rundgang dauert rund drei Stunden und findet bei jedem Wetter statt. red