Geologische Wanderung auf dem Dolinen-Weg

1909 ereignete sich in der Fränkischen Schweiz ein Jahrhunderthochwasser. Auch das Gebiet um Gößweinstein war direkt betroffen. Große Wassermassen hatten sich auch bei der Fellner-Doline gebildet, um sieben Stunden später oberhalb der Stempfermühlquellen wieder auszutreten. Diese geologischen Besonderheiten und damaligen Ereignisse sind Gegenstand einer Wanderung rund um den Fellner-Dolinen-Weg. Treffpunkt am Samstag, 5. Oktober, ist um 10 Uhr am Pavillon am Friedhofsparkplatz in Gößweinstein. Veranstalter ist die Arbeitsgemeinschaft Stempfermühlquellsystem Gößweinstein in Kooperation mit der Tourist-Info. Die Wanderung dauert drei Stunden und ist kostenfrei. red