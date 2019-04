Geologische Wanderung am Haßbergtrauf

Zu einer geologischen Wanderung am Haßbergtrauf laden die Naturfreunde und die VHS Zeil am Sonntag, 7. April, ein. Der Schilfsandstein bei Zeil wird seit über 1000 Jahren genutzt. Vorgestellt werden Aufschlüsse von ehemaligen Steinbrüchen. Anschaulich präsentiert werden die Entstehung des Keupers und Schilfsandsteins, Fossilien, Verwendung der Gesteine, Sandsteinindustrie, Auswirkung auf die Landschaftsformen und Bodennutzung sowie die Bedeutung der Steinbrüche für den Arten- und Naturschutz. Die Tour startet unter Leitung von Bernhard um 14 Uhr an der Brauereigaststätte Göller (Anmeldung bei Petra Hohenberger unter der Telefonnummer 09524/850686 oder unter www.vhs-hassberge.de). red