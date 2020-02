Geologe erklärt die Thermalbohrungen

Das Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt am morgigen Freitag um 19.30 Uhr zu einem Vortrag mit dem Geologen Friedrich Leitz aus Redwitz in das Stadtmuseum (Kirchgasse 16) ein. In Werbeflyern für die Obermain-Therme wird von einer Quelle in 1600 Metern Bohrtiefe gesprochen. Die hydrogeologischen Befunde der Thermalbohrung von 1975 zeigen aber, dass die Hauptmenge des heißen Salzwassers bei rund 1000 Metern Tiefe in das Bohrloch eintritt. Umso erstaunlicher ist damit die Wassertemperatur von mehr als 50 Grad. Die zweite Thermalbohrung in den Jahren 1992/93 konnte daher auf 1200 Meter Bohrtiefe begrenzt werden. Diese Zusammenhänge wird Leitz, der in seiner beruflichen Praxis auch hydrogeologisch tätig war, erläutern. Außerdem sollen einige der damaligen wissenschaftlichen Voraussetzungen erörtert werden, auf deren Grundlage das Bohrprojekt von 1975 entwickelt und durchgeführt wurde. Alle Interessenten sind zu dieser Veranstaltung willkommen - der Eintritt ist frei. red