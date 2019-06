Genusswanderung mit Verkostung

Der Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein lädt am heutigen Mittwoch zu einer fachkundigen Genusswanderung unter dem Motto "Klassiker Roggenbrot: Der Bäckerin über die Schulter geschaut, auf dem Staffelberg verkostet" ein. Auf dem Programm stehen der Besuch einer Holzofenbäckerei mit Führung sowie eine Verkostung. Die Länge der Wanderstrecke mit einem mittleren Schwierigkeitsgrad beträgt etwa 13 Kilometer. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Stadtturm in der Bamberger Straße in Bad Staffelstein. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt. Anmeldungen sind im Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein, Telefonnummer 09573/33120, erbeten. red