Genusswanderung den ganzen Tag

Zu einer Ganztages-"Genusswanderung" durch das Ellertal zur Jungfernhöhle und zum Eulenstein lädt die Ortsgruppe Eggolsheim des Fränkische-Schweiz-Vereins ein. Die anspruchsvolle, 16 Kilometer lange Rundwanderung startet am Samstag, 20. Juli, um 9 Uhr und wird von Wanderwart Thomas Berbalk geführt. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Rathaus in Eggolsheim, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Von Litzendorf aus geht es über Lohndorf und die "Straße der Skulpturen" und den Weg "Flur und Kunst" nach Tiefenellern, von dort hoch zur Jungfernhöhle und weiter zum Eulenstein mit einer herrlichen Aussicht bis nach Bamberg. Auf dem Rückweg erwartet die Wanderer eine kurze Besichtigung des Bauernhofes "Veldensteiner Forst" inklusive Verkostung. Anmeldung ist erbeten via E-Mail an thomas.berbalk@gmail.com oder unter Telefon 09543/41148. red