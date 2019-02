Genussvolle Unterhaltung

Ein Valentinsmenü mit genussvoller Unterhaltung durch Jan Burdinski ist am Donnerstag, 14. Februar, im Gasthaus Sponsel in Kirchehrenbach geboten. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Der Valentinstag geht ins Gemüt und unter die Haut und so soll es auch sein. Er will verliebte Paare zu einem Date animieren, bei dem man sich Zärtlichkeit, Lachen, feines Essen und schöne Unterhaltung wünscht. Für den Teil der Unterhaltung wird Jan Burdinski zuständig sein, damit die Herzen noch höher schlagen. Der Eintritt inklusive Menü kostet 42 Euro. Karten und Tischreservierungen unter Telefon 09191/94448. red