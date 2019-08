Genusstage in Rödental: schlemmen und genießen unter freiem Himmel

Zu den achten Genusstagen laden die Genussregion Coburger Land und die Stadt Rödental, die in diesem Jahr das Bier- und Spezialitätenfest veranstaltet, ein. Am Freitag, 6. September, öffnen um 18 Uhr Stände mit Köstlichkeiten aus der Region in der Domäne Oeslau. Im Mittelpunkt der dreitägigen Veranstaltung stehen Spezialitäten wie die Coburger Bratwurst und regionale Produkte, die von Kuchen über Fisch, Käse, Fleisch- und Wurstspezialitäten bis hin zu Spirituosen, Honig, Obst, Gemüse und Blumen reichen. Ein Alleinstellungsmerkmal der Genusstage ist auch der Ausschank mehrerer Biersorten aller Brauereien der Region Coburg.

"In diesem Jahr können sich die Besucher außerdem auf Emmer-Pizza oder Hotdogs aus regionaler Erzeugung freuen", ergänzt LAG-Manager Tobias Gruber von der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH, der das Netzwerk der Partner der Genussregion betreut.

Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit dem Musikverein Rödental, der auch den Bieranstich durch Landrat Sebastian Straubel um 19 Uhr musikalisch umrahmt. Es gibt Braten und Klöße aus der Genussregion, und am Abend wartet Live-Musik unter freiem Himmel mit der Band "Helga" auf die Gäste. Außerdem werden die Gewinner des Fotowettbewerbs "Das Coburger Land genießen" ausgezeichnet und die Fotos der Plätze 1 bis 10 ausgestellt.

"Auf Einheimische und Gäste wartet ein tolles Programm. Bei den Höhepunkten ist für jeden Geschmack etwas dabei", sagt Bürgermeister Marco Steiner.

Am Samstag, 7. September, laden ab 10.30 Uhr die Partner der Genussregion mit Köstlichkeiten zum Schlemmen ein. Ab 11 Uhr sorgen "Hot Rod", die "Schorkendorfer Musikanten" und Norbert Sontheimer mit Live-Musik für Stimmung. Angeboten werden auch eine Brauereiführung und ein Wildkräuterspaziergang durch die Rosenau. In der Nacht legt DJ "Mohri" auf.

Der Sonntag, 8. September, beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen mit den "Roßfelder Musikanten". Den Nachmittag gestalten der Spielmannszug Neuses sowie "Marcelini & Oskar" mit einer Showeinlage.

Weitere Informationen zu den Genusstagen Coburger Land gibt es auf der Homepage der Genussregion (www.genussregion-coburg.de/genusstage). red