Am Freitag, 7. Juni, um 18 Uhr bietet Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet eine genussreiche Stadtführung durch Höchstadt an. Neben spannenden Episoden aus der Geschichte des Städtchens gibt es an den einzelnen Standorten ausgesuchte Höchstadter Spezialitäten: deftige Wurstwaren, feine Käsecremes, Süßes und natürlich einen Schluck gutes Höchstadter Bier. Treffpunkt für die zweistündige Tour ist am Brunnen auf dem Marktplatz in Höchstadt.Anmeldung unter Telefon 0151/26211382. red