Genussmomente für Körper und Geist

Die Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Triesdorf veranstalten am Dienstag, 22. Oktober, einen Workshop mit dem Thema "Schokolade für die Seele". Themenschwerpunkte sind die Entspannung mit Tipps und Tricks zur eigenen Stressbewältigung in Verbindung mit Schokolade, das Herstellen der eigenen Wohlfühlschokolade mit ganz individuellen Gewürzen und Zutaten und eine Schokoladenverkostung zur Sensibilisierung der Geschmacksnerven. Chocolatier Alexander Hildebrand und Diakonin Kathrin Rgenhardt sind die Experten des Abends. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung nur schriftlich über www.triesdorf.de möglich. Anmeldeschluss ist Dienstag, 15. Oktober. Weitere Auskünfte gibt es via E-Mail an feh@triesdorf.de oder unter Telefon 09826/18-1245. red