Genussmesse Kulinea 2020 wird vorbereitet

Kulinea, die Erzeuger- und Verbrauchermesse des Landkreises Haßberge, wird im kommenden Jahr zum vierten Mal stattfinden. Von Freitag, 28. Februar, bis Sonntag, 1. März 2020, wird der Marktplatz regionaler Köstlichkeiten wie gewohnt in der Mehrzweckhalle am Tuchanger in Zeil aufgebaut. Für diesen Höhepunkt regionalen Geschmacks am Ende der Faschingsferien im nächsten Jahr gibt es zahlreiche Vorbereitungen zu treffen. Die Mitarbeiter der Kreisentwicklung, die für die Organisation der Messe verantwortlich sind, bringen viel Zeit und Engagement auf, um den Gästen ein Messeerlebnis der besonderen Art bieten zu können und für einen reibungslosen Verlauf der Kulinea zu sorgen, teilte das Landratsamt in Haßfurt mit.

"Die Besucher können sich schon jetzt auf ein vielfältiges regionales Produktangebot freuen sowie darauf, aus erster Hand mehr über Anbau, Herstellungsweisen und die Erzeugnisse aus der Region zu erfahren", so Landrat Wilhelm Schneider. Es haben sich schon einige interessante lokale Aussteller angemeldet, und auch Produktneuheiten wird es geben, verrät Wirtschaftsförderer Michael Brehm, der mit der Kollegin Katja Then die Kulinea vorbereitet.

Direktvermarkter und Erzeuger aus der Region, die Interesse an einer Messeteilnahme als Aussteller haben, können sich gerne mit den Verantwortlichen der Kreisentwicklung in Verbindung setzen (E-Mail: kreisentwicklung@hassberge.de, Telefon 09521/27650). Regionalmanagerin Sonja Gerstenkorn arbeit ferner gerade an der Erstellung einer Übersicht zur Direktvermarktung im Landkreis. red