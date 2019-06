Genussführung bei Schusters

Am Mittwoch, 3. Juli, lädt die Seniorenbegegnungsstätte des Diakonischen Werks Bamberg-Forchheim zu einem Ausflug in den Steigerwald ein. Die Fahrt geht zu "Schusters Spezialitäten" in Untersteinbach. Dort lernen die Ausflügler bei einer Genussführung "Shrub!" kennen. "Shrub!" ist ein Fruchtsirup auf Essigbasis, gut geeignet für Salatsoßen oder mit Sekt oder Mineralwasser vermischt. Er wird ohne Zusätze aus Rohstoffen in Bioqualität hergestellt. Abfahrt ist um 11 Uhr am Schillerplatz und 11.05 Uhr an der alten Paketpost am Bahnhof. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Anmeldung bei der Seniorenbegegnungsstätte, Sigrid Kaußler-Spaeter, Telefonnummer 0951/ 8680140 oder E-Mail s.kaussler-spaeter@dwbf.de. red