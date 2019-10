Genussabend mit Krönung

Alle zwei Jahre wird in Hammelburg, der ältesten Weinstadt Frankens, traditionell eine neue Weinprinzessin gekrönt, die als Repräsentantin für die Stadt und die Hammelburger Weine fungiert. Ein ehrenvolles Amt, das mit einer feierlichen Inthronisierung begangen wird. Diese findet im Rahmen eines Hammelburger Genussabends am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr in der Bayerischen Musikakademie statt.

Unter dem Motto "Geschichten, Krönung, Weingenuss und mehr!" bietet der Abend ein abwechslungsreiches Programm und jede Menge Unterhaltung. Die Gäste erwartet ein fränkisches Drei-Gänge-Menü mit Hammelburger Weinen sowie die Präsentation der dritten Staffel der neuen HABTV-Filme, die auf authentische Weise die Vielfalt der Stadt zeigen und Besuchern und Gästen einen ersten Eindruck von Hammelburg vermitteln.

Für den passenden musikalischen Rahmen sorgen junge Musiker aus der Region. Als Höhepunkt des Abends wird ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet: Wer ist das neue Gesicht, das zukünftig die Hammelburger Weine repräsentiert?

Kartenvorverkauf

Karten für dieses Event erhalten Interessierte ab sofort in der Tourist-Information Hammelburg (Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr), Tel.: 09732/902 430. Preis 38 Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Bayerischen Musikakademie. red