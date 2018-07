"Genuss von Hof zu Hof" war ein voller Erfolg

Karl-Heinz Hofmann Kronach — Der Frankenwald hat zweifellos viele Sehenswürdigkeiten und eine saubere schöne Landschaft zu bieten. Aber das ist längst nicht alles, wie die Direktvermarkter an ihrem Aktionstag "Genuss von Hof zu Hof" beweisen konnten. Sehr zufrieden äußerten sich die Direktvermarkter im Landkreis Kronach über den Erfolg des Aktionstages, an dem sich kürzlich zehn Mitglieder des Fördervereins der Direktvermarkter im Landkreis Kronach beteiligten.Unter Federführung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach (AELF), mit Projektleiter Klaus Schaumberg an der Spitze, wurde diese Aktion im Rahmen des Agrartourismus Frankenwald an zehn verschiedenen Höfen im Landkreis zu einem außerordentlichen Erfolg, wie der Vereinsvorsitzende Alfred Hofmann schwärmt.Obwohl mehrere andere Veranstaltungen im Landkreis Kronach stattfanden, hatten alle Höfe von Häusles und Leutendorf bei Mitwitz über Tiefenklein bei Küps, Sorg bei Weißenbrunn bis hinauf nach Buchbach an diesem Tag großen Besucherzuspruch. Die Idee war, nicht nur, die regionalen Schmankerl der Direktvermarkter zu präsentieren und ihnen über die Schulter zu schauen, sondern auch Kooperationspartner aus Handwerksbetrieben, aus dem Gesundheitswesen, Züchter exotischer Tierarten Imker , Heilkräuteranbauer und viele mehr schlossen sich der Idee an und zeigten den Besuchern ihre Tierarten oder selbst hergestellten Produkte.Dabei durften die Besucher das eine oder andere Handwerk auch selbst mal ausprobieren, was riesigen Spaß machte. Für Kinder gab es überall extra Unterhaltung.So fühlten sich Familien wohl, egal auf welchem Hof sie ihre Tour eingeschlagen haben, überall gab es genügend Genuss aus der Region und manche staunten nicht schlecht über diese Vielfalt, die sie vorher nie so umfangreich eingeschätzt hätten.Das waren die Teilnehmer, die alle noch Kooperationspartner am Hof hatten: Schäferstub'n Alfred Hofmann (Häusles), Schwämmlein (Leutendorf), Tiefenkleiner Eis Renner (Tiefenklein), Eierbaron Schubert (Eichenbühl), Biohof Wagner (Sorg/Weißenbrunn), Bauernhof Welscher (Mostrach), Biohof Fröschbrunna Hanna (Kronach/Fröschbrunn), Bauernbrotbäckerei Beetz (Haig), Erlebnishof Barnickel-Förtsch (Buchbach) und die Schottische Hochlandrinderzucht Frankenwald (Kleintettau).Nicht schlecht staunten die Direktvermarkter über das Projekt "Jahnshof", welches in Ludwigsstadt auf der Brache der ehemaligen Jahns-Bräu Brauerei verwirklicht werden soll. Darüber wird man die weiteren Mitglieder im Förderverein informieren und will diskutieren, inwieweit man hier Verkaufsstellen oder Angebote mit einbringen kann. Zumindest hörte sich die Idee sehr gut an, fanden Alfred Hofmann und Johannes Welscher.