Genuss verschenken

Wer gerne in seiner Heimat lebt, nutzt auch gerne die örtlichen Einkehr- und Einkaufmöglichkeiten oder die touristischen Angebote. Deshalb bietet der Verein Allianz Kissinger Bogen e.V. einen Einkehrgutschein als Weihnachtsgeschenk an, teilt die Allianz in einer Pressemeldung mit. Die Allianz Kissinger Bogen steht für Regionalität, Heimatverbundenheit und ländliche Entwicklung.

Den Gutschein gibt es im Wert von zehn Euro zu kaufen. Er kann in den Rathäusern oder den VR/Raiffeisenbank-Filialen vor Ort bezogen werden. Zusätzlich ist der Gutschein im Bücherpavillon Bad Bocklet und in der Bäckerei Laudensack in Aschach erhältlich.

Genussrouten

Aktuell kann der Gutschein in zwölf Gastronomiebetrieben der Allianzgemeinden Oberthulba, Burkardroth, Bad Bocklet und Nüdlingen eingelöst werden (Ody's Taverne aus Gefäll hat zugemacht). Um diese Betriebe herum hat die Allianz Kissinger Bogen laut eigener Aussage attraktive Genussrouten entwickelt, so dass der Beschenkte die Gelegenheit hat, das Einlösen des Gutscheins mit einer Freizeitaktivität innerhalb der Allianz zu verbinden. Auf dieser Weise lernen sowohl Einheimische als auch Gäste die wunderbare Rhön-Umgebung noch besser kennen.

Übersicht im Flyer

Eine Übersicht über die Betriebe und Wandervorschläge gibt es in dem zum Einkehrgutschein entwickelten "Genussflyer", der in den Verkaufsstellen ausliegt. So kann man nach einer Wanderung auf dem "Wasserweg" oder nach der Extratour "Thulbataler" sowohl bürgerliche als auch moderne fränkische Küche erleben. Wer lieber die internationale Küche bevorzugt, kann beispielsweise in Nüdlingen nach einer Wanderung auf dem Militär-Historischen Wanderweg hausgemachte italienische Nudeln serviert bekommen.

Der "Genussflyer" kann auch unter www.kissinger-bogen.de/pro jekte/ eingesehen werden. Mehr über die weiteren Vereinsprojekte ist auf der Internetseite der Allianz www.kissinger-bogen.de zu finden. Fragen oder Anregungen zu Projekten nimmt die Allianzmanagerin in ihren Bürozeiten gerne entgegen: Montag bis Freitag, von 8.30 bis 14.30 Uhr, oder nach telefonischer Vereinbarung, Tel.: 09734/ 931 95 42, oder per E-Mail: info@kissinger-bogen.de red