Genuss rund ums Bier

Ein Genussabend für Liebhaber der fränkischen Küche und des fränkischen Bieres findet am Sonntag, 29. September, in der Gaststätte "Scharfes Eck" statt. Aus der Küche der Genussbotschafterin und Kochbuchautorin Kerstin Rentsch können Interessierte ein Drei-Gänge-Menü genießen, bei dem das Bier die Hauptrolle spielt. Markus Ott, Braumeister, wird die kulinarische Vielfalt des "s'Antla"-Bieres in einer Verkostung näherbringen. Gästeführer und Türmer Thomas Baier sowie Gästeführerin und Genussbotschafterin Christa Franz erzählen bei einem kurzen Spaziergang durch die Obere Stadt und während des Dinners Geschichte und Geschichten rund ums Bier im historischen Kronach. Beginn ist um 17 Uhr. Tickets sind beim Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Lucas-Cranach-Stadt Kronach, Marktplatz 5, Telefon 09261/ 97236, erhältlich. red