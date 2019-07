Genuss mit Wermutstropfen

Die Seebühne war ein ganz wunderbarer Platz für eine Sommerserenade. Der Gesangverein Liederkranz Vestenbergsgreuth hatte in den idyllischen Garten des Kulturcafés eingeladen. Viele Zuhörer waren der Einladung gefolgt. In Gruppen verteilten sich die Gäste an den lauschigen Plätzen. Unter schattigen Bäumen und Pavillons, inmitten von Blumen und Grün ließ es sich an diesem Sommertag bei Kaffee und Kuchen angenehm genießen. Vom See herauf erklang die Musik der Dorfmusikanten und der Gitarrengruppe "Saitengwerch". Aus den Nachbargemeinden hatten sich der Gesangverein Lonnerstadt und die Singgemeinschaft Schornweisach zum Konzert eingefunden. Klassische Chorsätze und schöne alte Volkslieder waren es zumeist, was so recht in diese Umgebung passte. Aber auch "Money, Money" von Abba, das die Singgemeinschaft Schornweisach anstimmte, kam bei den Zuhörern gut an.

Liederkranz-Vorsitzende Katharina Fochler freute sich, unter den Gästen Gruppenvorsitzende Emilie Meier und ihren Mann Manfred sowie Gruppenchorleiterin Ingrid Geyer begrüßen zu können. Natürlich ließen sich auch Bürgermeister Helmut Lottes und seine Frau die Serenade nicht entgehen.

Wie geht es jetzt weiter?

In den schönen musikalischen Sommernachmittag fiel jedoch ein Wermutstropfen: Es war das Abschiedskonzert für Friedemann Grau, den langjährigen musikalischen Leiter des Vestenbergsgreuther Chores. "Ja, wir haben jetzt keinen Chorleiter mehr", bedauerte die Liederkranz-Vorsitzende Katharina Fochler. Aktuell besteht der Chor aus 18 Sängerinnen und Sängern. 2007 wurde bereits das 100-jährige Bestehen des Chores gefeiert.

Wie es jetzt weiter gehen soll, wisse noch niemand, antwortete Fochler auf die Frage. In der Sommerpause werde der Gesang erst einmal ruhen. Nach den Ferien werde man sich zusammensetzen und gemeinsam beraten müssen. See