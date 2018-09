Genuss mit Bier und Käse

In einem Genussworkshop "Bier & Käse" am Donnerstag, 25. Oktober, im Bayerischen Brauereimuseum gehen die Teilnehmer mit Biersommelier Georg Hiernickel auf eine Expedition in die Welt des Bieres, um neue Geschmacks- und Genussräume zu erforschen. Aber auch verschiedene Käsesorten werden genussreiche Geheimnisse preisgeben und die Teilnehmer in Erstaunen versetzten. Zur Abrundung führt Georg Hiernickel durch das Museum.

Georg Hiernickel stammt aus einer bekannten Brauerfamilie in Haßfurt. Heute arbeitet er hauptberuflich im Vertrieb der Kulmbacher Brauerei. In Gräfelfing bei München ließ er sich zum Diplom-Biersommelier ausbilden. Seitdem ist er nebenberuflich deutschlandweit als Sommelier und Bierbotschafter für die Kulmbacher Brauerei und die Mönchshof-Museen unterwegs.

Anmeldungen zu dem Seminar sind unter der Telefonnummer 09221/805-14 oder per E-Mail an info@kulmbacher-moenchshof.de möglich. red