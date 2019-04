Genuss erleben auf den Höfen

Ein gemütliches Wochenendfrühstück in schöner Atmosphäre mit Produkten aus der Region: Das dritte Maiwochenende bietet dazu Gelegenheit, schreibt der Bauernverband in einer Pressemitteilung. Bei der Aktion "Frühstück am Bauernhof" der Landfrauen im Bayerischen Bauernverband (BBV) ermöglichen viele Betriebe aus ganz Bayern ein Genusserlebnis, verbunden mit Informationen zur modernen Landwirtschaft. In Herbartsdorf und Wiesenfeld laden die Familien Truckenbrodt und Schreiner von 9 bis 13 Uhr große und kleine Verbraucher zur Stallbesichtigung, zu einer Wanderung (circa 2,5 Kilometer) und zum Frühstück auf ihren Hof ein. Kreisbäuerin Heidi Bauersachs wird die Gäste begrüßen. "Bei einem gemütlichen Frühstück wollen wir unseren Gästen zeigen, was uns die Landwirtschaft bedeutet und wie sehr uns die Erzeugung von regionalen Lebensmitteln am Herzen liegt", sagt Kreisobmann Martin Flohrschütz. Familie Truckenbrodt in Herbartsdorf bewirtschaftet einen modernen Milchviehstall. Von dort wandern die Teilnehmer zum Schweinestall von Familie Schreiner. Von dort geht es zur Hofstelle von Familie Schreiner zum Frühstücken. Dort beseht auch die Möglichkeit, das Damwild anzuschauen.

Wer Interesse an dieser Veranstaltung hat, meldet sich bitte beim BBV Coburg unter 09561/79569-0. Die Teilnahme am "Frühstück am Bauernhof" kann nur mit einer Anmeldung bis zum 10. Mai erfolgen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Berücksichtigung erfolgt nach Anmeldung. Der Preis für das Frühstück mit regionalen Produkten inklusive Getränken beträgt für Erwachsene 15 Euro und für Kinder 8 Euro.

Die bayernweite Aktion "Frühstück am Bauernhof" wurde 2018 von den Landfrauen im BBV zum 70. Jubiläum ins Leben gerufen und findet 2019 in dieser Form erstmals statt. Eine Übersicht über alle teilnehmenden Betriebe gibt es auf www.BayerischerBauernVerband.de/Fruehstueck. red