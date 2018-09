Genüsse in Schlüsselfeld

Nach den beiden ersten genussvollen Veranstaltungen in der Region Bamberg folgt nun der 3. Genusstag am Sonntag, 23. September, in Schlüsselfeld rund um den Marktplatz sowie am Kirchplatz. Der Spezialitätenmarkt beginnt um 10 Uhr und endet um 17 Uhr. Getreu dem Motto des diesjährigen Genusstages "Genuss aus dem Steigerwald" können sich die Besucher auf viele regionale Produkte aus dem Steigerwald freuen sowie, unter anderem, auf eine Vorstellung des traditionellen "Hutzelns".

Wie bereits im vergangenen Jahr wird das Kreiserntedankfest in den Ablauf des Genusstages integriert, der bereits um 9.15 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Johannes der Täufer in Schlüsselfeld beginnt. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Landfrauenchor sowie dem Posaunenchor Aschbach umrahmt. In Kooperation mit dem Bauernverband Bamberg findet im Anschluss ein Erntedank-Festumzug mit einigen Laufgruppen zum Festzelt statt. Offiziell eingeläutet wird der 3. Genusstag durch Landrat Kalb und Bürgermeister Krapp ab 11 Uhr im Festzelt. Die Besucher können vielfältige Schmankerln aus der Region Bamberg ausprobieren und erwerben. Knapp 50 Anbieter sind vor Ort und weitere zwölf Betriebe haben an diesem Tag geöffnet. red