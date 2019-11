Der Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein bietet am heutigen Mittwoch, 20. November, um 10 Uhr eine Genusswanderung "GeNüsse aus dem Uetzinger Land" an. Die Wanderstrecke mit einen mittlerem Schwierigkeitsgrad beträgt etwa 13 Kilometer. Anmeldungen sind noch unter Telefon 09573/331212 möglich. Treffpunkt ist am Stadtturm in der Bamberger Straße 25. red