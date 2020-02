Genügend Platz zum Schlendern

Lag es am trüben, windigen und regnerischen Wetter, dass der große Besucheransturm zum Höchstadter Faschingsmarkt - dem ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres - ausblieb? Auch Buden gab es im Vergleich zu den früheren Jahren weniger.

Einer der Händler erklärte: "In Höchstadt mache ich nie mein großes Geschäft, eher in Neustadt. Aber trotzdem komme ich gerne hierher." Ein buntes und vielfältiges Angebot der fahrenden Händler von Kleidung über Pflanzen und Blumen, Obst, Käse, Haushaltswaren, Lederwaren und mehr verlockte die Besucher rund um den Marktplatz und in der Hauptstraße zum Kaufen.

Geschäfte hatten offen

Auch einige Höchstadter Geschäfte und die im Aischparkcenter hatten ab 13 Uhr geöffnet, und so konnte man in Ruhe Schuhe, Kleidung, Kosmetika und Sportartikel - oft auch im Sonderangebot - erwerben.

Nach dem etwas frischen Bummel luden die Cafés und Eisdielen zum Aufwärmen ein. Gar mancher schleckte sogar genüsslich sein erstes Eis. Die frisch gebackenen Faschingskrapfen in den Cafés fanden reißenden Absatz. jb