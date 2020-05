Genügend Abstand im Stadtbus?

Haltestelle Theaterplatz 10.30 Uhr: Linie 3 Richtung Sändleinsweg in Scheuerfeld. Fünf Personen im Bus – alle tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Zwei ältere Damen sitzen hintereinander und unterhalten sich. Die restlichen Fahrgäste sitzen über den Bus verteilt. An der Haltestelle Mohrenstraßen steigt niemand ein noch aus. Mohrenbrücke: Eine Person steigt zu. Selbst am ZOB bleibt der große Ansturm aus. Erst am Ernstplatz füllt sich der Stadtbus ein wenig: Drei Fahrgäste kommen durch die hintere Tür herein – der Durchgang beim Fahrer ist mit einem großen X aus rotweißem Absperrband blockiert. Die zehn Personen im Bus verteilen sich auf die freien Sitzplätze – zwei sitzen sich gegenüber.

Im Kontrast hierzu: Die Schilderung einer Leserin, die anonym bleiben will: "Die Menschen in der Linie 3 sind total aufeinander gedrängt. Es gibt keinen Platz zum Sitzen. Das geht doch nicht – ich möchte nicht krank werden."

Schreiben des Ministeriums

Raimund Angermüller, Betriebsleiter der städtischen Werke Überlandwerke Coburg (SÜC), weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass es Situationen im öffentlichen Personennahverkehr gebe, in denen der Abstand von 1,50 Meter schwer einzuhalten sei. Er verweist auf ein Schreiben des bayerischen Ministeriums, in dem festgehalten sei, dass die Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsmittel die Abstandsregelung in Ausnahmefällen unterschreiten dürften. Die gegenseitige Rücksichtnahme der Personen untereinander und die Hygienevorschriften seien hier besonders wichtig – jeder Fahrgast muss zudem eine Maske tragen.

Bisher sei Angermüller jedoch nicht bekannt, dass einzelne Buslinien regelmäßig überlastet sein sollen. "In den vergangenen Wochen war es auf Linie 3 überschaubar. Das ist natürlich nicht jeden Tag gleich – es gab dort aber keine Probleme", sagt Angermüller. "Wir werden aber in den nächsten Tagen genau hinschauen, und wenn Handlungsbedarf besteht, werden wir was tun", fügt er hinzu. Eine Option sei dann, zu den Stoßzeiten Zusatzfahrten anzubieten: Zur gleichen Abfahrtszeit könnten zwei Busse hintereinander fahren oder eine höhere Taktung auf den betroffenen Linien könnte entlasten.

Auch das Personal aus der Fahrdienstleitung könne dann zur Not mal einspringen: "Das sind eigentlich alles ehemalige Busfahrer – die haben alle einen Führerschein der Klasse D", erklärt Angermüller. In der Vergangenheit seien schon öfter Kollegen aus der Zentrale in die Bresche gesprungen, wenn Not am Mann war.

Vorbildliche Coburger

Mit der Maskenpflicht gebe es indes keine Probleme: Bisher hielten sich die Coburger vorbildlich an die Vorschrift, betont Angermüller. Sollte es doch mal zu einem Verstoß kommen, haben die Fahrer eine klare Anweisung: "Ist jemand unvernünftig, müssen wir ihn bitten, den Bus zu verlassen."