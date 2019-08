Genießer-Radtour nach Weilersbach

Die Seniorenvertretung "55 plus" Ebermannstadt veranstaltet am Mittwoch, 14. August, eine Genießer-Radtour zum Café beim "Kalchreuther Bäcker" in Weilersbach. Start der 15 Kilometer langen Tour ist um 14 Uhr. Wegen des Altstadtfests ist Treffpunkt am "Wiesent-Garten" in Ebermannstadt. Die Route führt durchs Scheunenviertel, entlang der B 470 nach Weilersbach zum Café. Nach eine Kaffeepause geht es durch Kirchehrenbach und an der Bahnlinie entlang nach Pretzfeld und weiter nach Ebermannstadt. Die Tour wird dann im "Wiesent-Garten" oder am Marktplatz in Ebermannstadt beendet. Bei zu hohen Temperaturen findet die Radtour nicht statt. Rückfragen unter Telefon 09194/333 bei der Stadt-Apotheke in Ebermannstadt. red