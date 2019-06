Die "Seniorenvertretung "55 plus" Ebermannstadt unternimmt am Freitag, 14. Juni, eine Genießer-Radtour nach Heiligenstadt. Start der etwa 24 Kilometer langen Tour ist um 13.30 Uhr am Marktplatz. Der Weg führt über Gasseldorf, Unterleinleiter und Veilbronn nach Heiligenstadt. Dort wird im "Heiligenstadter Hof" eine Kaffeepause eingelegt. Nach der Rückkehr in Ebermannstadt wird die Radtour auf dem Marktplatz ausklingen. red