Die Seniorenvertretung "55 plus" Ebermannstadt bietet am Donnerstag, 29. August, um 13.30 Uhr eine Genießer-Radtour nach Gosberg. Die Streckenlänge beträgt etwa 26 Kilometer. Es müssen lediglich 40 Höhenmeter überwunden werden. Die Fahrt geht auf dem Kohlfurtweg nach Pretzfeld, Kirchehrenbach und Reuth. In Reuth geht die Fahrt Richtung Wiesenthau und weiter auf dem neuen Radweg nach Gosberg ins Café "Beck". Zurück geht es auf dem gleichen Weg. Die Tour wird im "Wiesent-Garten" oder am Marktplatz beendet. red