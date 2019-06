Genießer-Radtour nach Egloffstein

Die Seniorenvertretung "55 plus" Ebermannstadt lädt zur Genießer-Radtour ein, diesmal nach Egloffstein ins Café "Mühle". Start der 28 Kilometer langen Tour ist am Mittwoch, 26. Juni, um 13.30 Uhr am Marktplatz in Ebermannstadt. Auf dem Kohlfurtweg geht es über Pretzfeld ins Trubachtal. In Unterzaunsbach kommen die Radler auf eine wenig befahrene Nebenstraße. Nach Mostviel geht es auf dem Radweg vorbei am Wasserrad, dem Kneippbecken und dem Freibad. Zurück wird der gleiche Weg genommen und die Tour im "Wiesent-Garten" oder am Marktplatz beendet. red