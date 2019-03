Genetisch falsch festgelegt

Die Bandbreite der Auffälligkeiten von Menschen mit Störungen im Bereich der Entwicklung, des Sozialverhaltens, der Wahrnehmung und Kommunikation sei riesig, erklärt der Forchheimer Kinderarzt Klaus Skrodzki. Der Jugendpsychiater Leo Kanner habe als erster frühkindlichen Autismus beschrieben, eine Form, die oft einher gehe mit geistiger Behinderung, so dass die Betroffenen nicht sprechen lernen. Je älter sie werden, desto schwieriger werde der Umgang mit Ihnen. Hans Asperger beschrieb atypischen Autismus mit Inselbegabung und schweren Störungen in der Alltags-Bewältigung. Das Problem: Bei diesen Menschen werden z.B. emotionale Dinge im Gehirn dort abgespeichert, wo sich andere Gegenstände merken. "Das ist genetisch festgelegt" so Dr. Skrodzki. Eine Diagnose "Autismus-Spektrum-Störung" muss gut begründet sein. Sinnvoll sei es oft, die Defizite zu beschreiben und dafür Behandlungsangebote zu unterbreiten. Zuständig dafür seien neben den Ärzten Autismus-Kompetenzzentren. JH