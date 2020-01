Generationswechsel bei der Feuerwehr

Die Feuerwehr Marienroth zog bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus "Kaima Görch" eine positive Bilanz. Im Blickpunkt standen außer den Berichten der Vorstandschaft und Kommandanten die Neuwahlen von Vorstandschaft und Kommandanten sowie eine hohe staatliche Ehrung für 40- jährige Dienstzeit.

Sowohl Vorsitzender Georg Fiedler als auch Erster Kommandant Jens Pfluger stellten ihre Ämter nach langjähriger Tätigkeit zur Verfügung. Neuer Vorsitzender wurde Dietmar Kirchner und als Erster Kommandant wurde Tobias Fiedler gewählt.

Das von der Feuerwehr organisierte und gestaltete Dorffest sowie die Einweihung eines Löschfahrzeugs 8 waren Höhepunkte im Vereinsjahr, wie Vorsitzender Georg Fiedler, der auch Ehrenkommandant ist, berichtete. Nach 13 Jahren Gruppenführer, 18 Jahren Kommandant und sechs Jahren Vorstand sei es für ihn an der Zeit, etwas kürzer zu treten. Auch Kommandant Jens Pfluger schickte seinem Bericht voraus, dass er nach langjähriger Tätigkeit in der Feuerwehr, davon sechs Jahre Erster Kommandant nun Jüngeren den Platz frei machen möchte. Er berichtete von mehreren Übungen, dabei waren auch welche mit den Feuerwehren Brauersdorf und Pressig. Ein Höhepunkt sei die Übernahme des Löschfahrzeugs 8, welches gebraucht von der Feuerwehr Rothenkirchen erworben und aufbereitet wurde. Vier Kameraden, Michael Neder, Tobias Fiedler, Daniel Fiedler und Andre Förtsch, haben daraufhin den Feuerwehrführerschein erfolgreich absolviert.

Die Feuerwehr Marienroth hat derzeit 34 Aktive plus fünf Jugendliche, somit 39 ehrenamtlich Aktive. Jugendwart Dietmar Kirchner konnte mit Valerie und Vincent Engelhardt zwei Jugendliche neu aufnehmen. Dafür wurde Lea Stadelmann aus der Jugend verabschiedet und in den Dienst der aktiven Mannschaft aufgenommen. Derzeit besteht die Jugendwehr aus sechs Jugendlichen, davon zwei Mädchen, wobei der Jüngste gerade mal acht Jahre alt ist.

Atemschutzbeauftragter Daniel Fiedler berichtete von vielen Übungen mit neun Übungsthemen. Auch für 2020 stehen schon acht Übungstermine fest, dabei ist unter anderem eine Drehleiterübung geplant.

Dritter Bürgermeister und Kreisbrandmeister Klaus Dressel bestellte die Grüße von Bürgermeister Hans Pietz und dankte im Namen des Marktes Pressig der FF Marienroth für ihre gute Arbeit. Landrat Klaus Löffler hob den besonderen Stellenwert der FF in jedem Dorf und jeder Kommune hervor. Er nannte es sehr lobenswert, wenn in einem relativ kleinen Ort wie Marienroth 106 Mitglieder die Feuerwehr unterstützen und davon 39 ehrenamtlich ihren Dienst am Nächsten tun.

Er konnte anschließend mit Kreisbrandrat (KBR) Joachim Ranzenberger, den Feuerwehrkameraden Josef Engelhardt für 40- jährigen aktiven Dienst in der Feuerwehr das Ehrenzeichen des Freistaates Bayern mit Urkunde verleihen.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Dietmar Kirchner, Stellvertretender Vorsitzender Nils Dehler, 1. Kommandant Tobias Fiedler, stellvertretender Kommandant Daniel Fiedler. Kassier Tobias Fiedler, Schriftführer Sebastian Scholz, Vertrauensleute: Johannes Sünkel und Martin Fischer-Weiß. Jugendwart Julia Sünkel, Stellvertreterin Lea Stadelmann. Revisoren Rudolf Hofmann, Alfred Fiedler. eh