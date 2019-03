Generationenwechsel bringt frischen Wind in die Feuerwehr

In der Generalversammlung mit Vorstandswahl berichteten Vorsitzender Robert Zenk und Kommandant Dietmar Dickert, der auch einen Rückblick über die letzten 24 Jahre seiner Amtszeit gab, in der 172 Übungen durchgeführt wurden, sechs Brände zu löschen waren und 15 technische Hilfeleistungen erbracht wurden.

Kassier Georg Rattelsdorfer wies in seinem Bericht einen Überschuss aus.

Vorsitzender Zenk gab bekannt, dass sich der gesamte Vorstand nicht mehr zur Wahl stelle, um einen Generationenwechsel zu ermöglichen. Er verwies auf die langen Dienstzeiten des bisherigen Vorstands. Robert Zenk war 38 Jahre im Vorstand, zuerst ab 1981 als Kassier und die letzten 18 Jahre als Vorsitzender. Dietmar Dickert war 24 Jahre lang Kommandant mit einer beeindruckenden Aufgabenfülle. Georg Rattelsdorfer war die letzten 18 Jahre als Kassier tätig, davor seit 1983 als Kassenprüfer. Alfred Lechner war die letzten 30 Jahre Kassenprüfer und Erwin Kellner war ebenfalls als Kassenprüfer 24 Jahre im Amt. Helmut Hennemann übte das Amt des Schriftführers 33 Jahre lang aus.

Wichtig für das Gemeinwohl

Bürgermeister Volker Dittrich unterstrich, wie wichtig die Feuerwehren für das Gemeinwohl seien und welch gute ehrenamtliche Arbeit sie leisten.

Der bisherige Adjutant Christoph Schmidt wurde mit einer Enthaltung zum Kommandanten gewählt. Adjutant ist jetzt Daniel Zenk.

Die restlichen Vorstandsmitglieder sind Johannes Zenk als Vorsitzender, Kassier Holger Böhm, Schriftführer Matthias Jacob sowie die Kassenprüfer Tobias Zenk und Markus Kellner.

Kreisbrandrat Bernhard Ziegmann betonte, welch wichtige Stützen für seine Arbeit die Kreisbrandmeister und die Kommandanten der einzelnen Feuerwehren seien. Auch in Zukunft könne es wieder zu starken Stürmen mit Gebäudeschäden kommen. In Kirchschletten gibt es viele landwirtschaftliche Gebäude, die gefährdet sein können, auch durch Brände. Deshalb empfahl er den Abschluss einer Brandschuttentsorgungsversicherung. Außerdem appellierte er an die Aktiven, bei Absperrdiensten Dienstkleidung zu tragen, um eindeutig als Feuerwehrmann bzw. -frau mit entsprechenden Befugnissen erkennbar zu sein. Außerdem legte er allen nahe, das Funken mit den neuen Geräten zu üben.

Ziegmann bedankte sich beim ausscheidenden Vorsitzenden Robert Zenk für dessen 38-jährigen Einsatz zum Wohl des Vereins und unterstrich, dass für ihn der Vorsitzende der Schlüssel zum Verein sei.

Auf gute Zusammenarbeit

Der neue Vorsitzende Johannes Zenk überreichte mit dem neuen Kommandanten Christoph Schmidt als Dank ein kleines Präsent an alle ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder. Für die Zukunft wünscht er sich kameradschaftlichen und harmonischen Umgang in der Wehr und gute Zusammenarbeit mit den Vorstandsmitgliedern. red