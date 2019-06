Generationenwechsel beim Gesangverein Giech

Beim Männergesangverein Giech hat es einen Wechsel im Vorstand gegeben: Johann Kalenyak gibt das Amt des Ersten Vorsitzenden auf eigenen Wunsch an Annette Eichhorn ab. Kalenyak begründete seine Entscheidung: Er sei davon überzeugt, dass ein Generationswechsel mit neuen Ideen und neuer Energie weiter zum Blühen und Gedeihen des Gesangvereins beitrage. Auf Kalenyaks Initiative hin entwickelte sich der ehemalige Männerchor zu einem gemischten Chor. Der Name wurde in Gesangverein Giech geändert.

Das ist das neue Vorstandsteam: Annette Eichhorn (Erste Vorsitzende), Christopher Janßen (Zweiter Vorsitzender), Schriftführerin Nadja Heinbuch und Kassenverwalterin Brigitte Martin. Dem erweiterten Vorstand gehören an: Kerstin Ruppenstein, Annette Wudi, Konrad Diller und Pia Raab. Der scheidende Vorstand Johann Kalenyak erklärte erfreut, dass die fast 100-jährige Geschichte des Vereins nur durch ein stabiles Fundament aus Fördermitgliedern sowie dem Engagement und der Begeisterung der aktiven Sänger möglich war. Darauf dürften alle Mitglieder stolz sein.

Wolfgang Schön, Vorsitzender des Fränkischen Sängerbundes übernahm die Ehrung der langjährigen Mitglieder: Georg Bleyer, Siegfried Dippold und Herbert Schönlein wurden für 50 Jahre Singen im Chor; Josef Roth sogar für 60 Jahre Singen im Chor geehrt. Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Leonhard Molitor und Karl-Heinz Martin geehrt.

Karl Dietrich wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft, Konrad Götz und Eugen Zwosta für 60 Jahre, Josef Molitor und Franz Schütz für 50 Jahre geehrt. Erwin Friedmann, Adalbert Schuhmann, Hort Pickel und Michael Gabler wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Hildegard Hagelauer für 10 Jahre Mitgliedschaft. Das Sommerkonzert findet am 2. August in der Pfarrkirche St. Valentin in Giech statt. Den Kirchweihgottesdienst am 4. August gestaltet der gemischte Chor mit. red