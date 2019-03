Generationentreffpunkt und Schaukel-Rundweg für Hermersdorf

Der Bürgermeister Helmut Lottes ist davon überzeugt, dass der kleine Ortsteil Hermersdorf durch dieses Projekt aufgewertet wird: Die Ortsmitte soll mit einem Generationentreffpunkt für Jung und Alt gestaltet werden.

Der Treffpunkt soll zwei Funktionen erfüllen. Zum einen sei er als eigenständige Station zu sehen. Er soll aber auch in den Schaukel-Rundweg eingebunden werden.

Wie der Schaukelweg selbst, soll die Maßnahme als Leaderprojekt mit Fördermitteln aus diesem Topf umgesetzt werden. Dafür wurde ein eigener Beschluss nötig, der in der jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme gefasst wurde.

Auf Kosten von gut 130 000 Euro ist die Maßnahme veranschlagt. Die formellen Voraussetzungen, so die Baugenehmigung, lägen bereits vor, berichtete Lottes. Allerdings hält er es für unwahrscheinlich, dass die Maßnahme noch in diesem Jahr realisiert werden kann. Neben einem schön gestalteten Spielplatz soll die Station auch mit öffentlichen Toiletten ausgestattet werden. Des Weiteren sollen auf Informationstafeln Themen wie Landwirtschaft, Milcherzeugung, Milchtankstelle und neue Wege der landwirtschaftlichen Selbstvermarktung erläutert werden.

Das Häuschen soll in Containerbauweise erstellt werden. Wasser, Kanal und Strom seien vorhanden, so Lottes. Der Kernschaukelweg soll noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden.