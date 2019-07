Generationenmusical geht in die zweite Runde

Glaube ist nicht abgekoppelt von der Realität, sondern hat mit dem Leben zu tun - das war die Botschaft des Mehrgenerationenmusicals "Dem Glück auf der Spur" von Gabriele Töpfer nach einer Idee und mit Liedern von Siegfried Fietz und anderen. Im April und Mai konnten insgesamt 2000 Menschen mit Hanna und Alfred, Marie und Julius unter Leitung von Gabriele Töpfer und Bojana Blohmann der Frage nachgehen, wie man mit Krisen in seinem Leben umgehen kann. Über 70 Frauen, Männer und Kinder wirkten als Solisten, im Projektchor, in der Band oder hinter den Kulissen bei diesem Musical mit. Für alle, die es verpasst haben, gibt es eine gute Nachricht: Wegen der großen Nachfrage wird es von Freitag, 20.September, bis Sonntag, 22. September, jeweils um 18 Uhr drei weitere Musicalabende geben. Der Eintritt ist frei, es wird nur eine Platzkarte gebraucht, die im Pfarramt Dörfles-Esbach (Tel. 09561/60452), bei Blooms & Rooms am Albertsplatz in Coburg (Tel. 09561/239481) und bei Blumen-Büchner Dörfles-Esbach (Tel. 09561/69161) erhältlich ist. red