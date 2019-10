Generationen von Schülern unterrichtet

Anette Spindler feierte kürzlich bei guter Gesundheit ihren 85. Geburtstag, wozu ihr Erster Bürgermeister Peter Ebertsch die herzlichsten Glückwünsche und ein Geschenk im Namen des Marktes Tettau überbrachte.

Mit 22 Jahren kam die Jubilarin 1957 als junge Lehrerin an die Volksschule Tettau. Sie fand die Liebe ihres Lebens im Gesangverein und blieb dem oberen Frankenwald seitdem treu. Vier Kinder und vier Enkel zählen zu ihrer Familie.

Bis zu ihrem 65. Lebensjahr unterrichtete Anette Spindler Generationen von Schülern in der Grund- und Hauptschule Tettau. Die Jubilarin ließ sich zur Katechetin ausbilden und arbeitete viele Jahre als Religionslehrerin. Neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin war sie für ihren Ehemann und ihre Familie eine große Stütze im Familienunternehmen.

Als überzeugte Protestantin lebt sie bis heute ihr Engagement für den christlichen Glauben. Sie wurde als erste Frau im Dekanat Ludwigsstadt zum "Vertrauensmann" des Kirchenvorstandes Tettau und in den Ausschuss der Dekanatssynode Ludwigsstadt gewählt und war dort bis zum Jahr 2000 aktiv. Bis zu ihrem 80. Lebensjahr führte sie den "Club 60" mit bunten Fahrten durch die Heimat und mit Vorträgen durch den kirchlichen Jahreskreis. Zu ihren Hobbys zählen u. a. die Freude an der Musik, besonders das Klavierspielen, und Handarbeiten. Am öffentlichen und politischen Tagesgeschehen ist sie sehr interessiert. red